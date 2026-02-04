CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 mağlup etti, Dörtlü Final'e yükseldi

Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 mağlup etti, Dörtlü Final'e yükseldi

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 19:28
Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 mağlup etti, Dörtlü Final'e yükseldi

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Abdelaziz, Clevenot, Fornal, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar)

Altekma: Ewert, Eray Kursav, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 25-19, 25-22, 25-19

