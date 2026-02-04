CANLI SKOR ANA SAYFA
N'Golo Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi!

N'Golo Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi!

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından transfer ettiği N'Golo Kante, özel uçakla Türkiye’ye geliyor. Fransız futbolcuyu taşıyan uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu.

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 19:52
N'Golo Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante, özel uçakla Türkiye'ye geliyor. Kante'yi taşıyan özel uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlarından oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar uçağın nerede olduğunu takip edip yeni transfere kavuşmak için sabırsızlanırken, Kante'yi getiren uçağın 21.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

