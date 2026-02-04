Beşiktaş GAİN-Türk Telekom MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroCup B Grubu'nda 17. hafta heyecanı, Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom'u karşı karşıya getirecek kritik mücadeleyle yaşanacak. Avrupa arenasında Türk derbisine sahne olacak maçta iki ekip de hata yapmadan galibiyete ulaşmayı hedefliyor. 11'er galibiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averaj farkıyla ikinci sırada yer alırken Beşiktaş hemen arkasından geliyor. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, maçın yayın bilgileri ve saatini merakla araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 17. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı TRT Spor ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TÜRK TELEKOM MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

EuroCup tarihi boyunca 1 defa karşı karşıya gelen Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom, 17. haftada 2. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Avrupa'da 19 Kasım 2025 tarihinde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar deplasmanda 93-84 kazanırken, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelede hangi ekibin üstün tamamlayacağı merak ediliyor.