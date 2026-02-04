CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş GAİN-Türk Telekom MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş GAİN-Türk Telekom MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 17. haftasında Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Türk haftasına sahne olacak karşılaşmada hata yapmak istemeyen takımlar, kritik mücadelede kazanmanın yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 11 galibiyeti bulunurken, aynı zafere sahip Türk Telekom averaj ile rakibinin bir sıra üzerinde, 2. sırada yer alıyor. Basketbolseverler ise "Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 19:07
Beşiktaş GAİN-Türk Telekom MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroCup B Grubu'nda 17. hafta heyecanı, Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom'u karşı karşıya getirecek kritik mücadeleyle yaşanacak. Avrupa arenasında Türk derbisine sahne olacak maçta iki ekip de hata yapmadan galibiyete ulaşmayı hedefliyor. 11'er galibiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averaj farkıyla ikinci sırada yer alırken Beşiktaş hemen arkasından geliyor. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, maçın yayın bilgileri ve saatini merakla araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 17. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı TRT Spor ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TÜRK TELEKOM MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

EuroCup tarihi boyunca 1 defa karşı karşıya gelen Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom, 17. haftada 2. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Avrupa'da 19 Kasım 2025 tarihinde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar deplasmanda 93-84 kazanırken, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelede hangi ekibin üstün tamamlayacağı merak ediliyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante transferi KAP'a bildirildi! İşte sözleşme şartları
Talisca'dan büyük fedakarlık!
