Galatasaray MCT Technic-Hapoel Holon MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Hapoel Netanel Holon karşı karşıya gelecek. İsrail ekibine karşı hata yapmadan 2. galibiyetini almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kritik avantajın sahibi olmak istiyor. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Bulgaristan'da oynanacak mücadelede hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Basketbolseverler ise "Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 19:24
Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Galatasaray MCT Technic ile Hapoel Netanel Holon arasındaki kritik mücadeleyle yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekip, İsrail temsilcisi karşısında hata yapmadan ikinci galibiyetine ulaşarak grupta önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor. Güvenlik önlemleri nedeniyle Bulgaristan'da oynanacak karşılaşma öncesi basketbolseverler, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY MCT TECHNIC-HAPOEL NETANEL HOLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-HAPOEL NETANEL HOLON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena SamElyon'da oynanacak Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-HAPOEL NETANEL HOLON MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 3. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takım, I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
