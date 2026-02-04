CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında 5 Şubat’ta sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında 5 Şubat'ta Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler; pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idmanı tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.

