Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'da!

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı renklerine bağlamasının ardından Can Armando Güner ile de 4.5 yıllığına el sıkışmak üzere olan Galatasaray, Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga transferinde de mutlu sona yaklaştı. Portekiz ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Renato Nhaga'nın İstanbul'daki ilk açıklamaları, "Burada olduğum için çok mutluyum. Haydi Galatasaray." oldu. Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER