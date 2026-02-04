CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'da!

Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray'ın renklerine bağlamaya hazırlandığı Renato Nhaga, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 15:55 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 16:10
Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'da!

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı renklerine bağlamasının ardından Can Armando Güner ile de 4.5 yıllığına el sıkışmak üzere olan Galatasaray, Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga transferinde de mutlu sona yaklaştı. Portekiz ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Renato Nhaga'nın İstanbul'daki ilk açıklamaları, "Burada olduğum için çok mutluyum. Haydi Galatasaray." oldu. Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
F. Karagümrük-RAMS Başakşehir | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: Havalimanında özel karşılama sarayda resmi tören
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Renato Nhaga, İstanbul'a geldi! Renato Nhaga, İstanbul'a geldi! 15:55
G.Saray'da Can Armando tamam! G.Saray'da Can Armando tamam! 15:39
F. Karagümrük-RAMS Başakşehir | CANLI İZLE F. Karagümrük-RAMS Başakşehir | CANLI İZLE 15:27
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! 15:21
Galatasaray-İstanbulspor maç bilgileri! Galatasaray-İstanbulspor maç bilgileri! 14:49
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 14:40
Daha Eski
Göztepe Musah Mohammed'i transfer etti! Göztepe Musah Mohammed'i transfer etti! 14:29
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! 14:17
Petkimspor İspanya'da parkede! Petkimspor İspanya'da parkede! 13:49
G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! G.Saray'ın orta sahası İspanya'dan! 13:12
Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! 12:51
Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! Buruk'tan o transfere onay çıkmadı! 12:40