Gaziantep FK kupa maçı hazırlıklarını Ankara'da tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını Ankara'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanın top kapma çalışmaları ile devam ettiği, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son erdiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesi 5 Şubat'ta saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda oynanacak.