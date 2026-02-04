Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, ara transfer döneminin son günlerinde Sergi Altimira ile ilgilendiği iddia edildi. İspanya'da kariyerine devam eden başarılı futbolcu hakkında araştırmalarını hızlandıran futbolseverler ise "Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları merak ediyor. Özellikle, Altimira'nın piyasa değeri merak edilirken, istatistikleri ve kariyeri de inceleniyor. İşte, Sergi Altimira hakkında öne çıkan detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 20:03
SERGI ALTIMIRA İSTATİSTİKLERİ
Kariyerine İspanya'da devam eden ve burada toplam 158 maça çıkan Sergi Altimira, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Defansif özellikleriyle rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Altimira'nın 4'te asisti bulunuyor.
SERGI ALTIMIRA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Sergi Altimira piyasa değeri 20 milyon euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.