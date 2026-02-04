Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, ara transfer döneminin son günlerinde Sergi Altimira'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İspanya'da kariyerini sürdüren yetenekli oyuncu, bu iddiaların ardından futbolseverlerin radarına girdi. Taraftarlar, "Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken; genç futbolcunun piyasa değeri, performans istatistikleri ve kariyer yolculuğu da mercek altına alındı. İşte, Altimira hakkında öne çıkan başlıklar…