Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, ara transfer döneminin son günlerinde Sergi Altimira ile ilgilendiği iddia edildi. İspanya'da kariyerine devam eden başarılı futbolcu hakkında araştırmalarını hızlandıran futbolseverler ise "Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları merak ediyor. Özellikle, Altimira'nın piyasa değeri merak edilirken, istatistikleri ve kariyeri de inceleniyor. İşte, Sergi Altimira hakkında öne çıkan detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 20:03
Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, ara transfer döneminin son günlerinde Sergi Altimira'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İspanya'da kariyerini sürdüren yetenekli oyuncu, bu iddiaların ardından futbolseverlerin radarına girdi. Taraftarlar, "Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken; genç futbolcunun piyasa değeri, performans istatistikleri ve kariyer yolculuğu da mercek altına alındı. İşte, Altimira hakkında öne çıkan başlıklar…

Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

SERGI ALTIMIRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sergi Altimira, 25 Ağustos 2001 tarihinde İspanya'nın Cardedeu bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine İspanya'da devam eden 24 yaşındaki Altimira, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1,88 metrelik boyu ile dikkat çeken Sergi Altimira ön libero bölgesinde de forma giyerken, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

SERGI ALTIMIRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Barcelona altyapısında futbolculuk kariyerine adım atan Sergi Altimira, ilk profesyonel sözleşmesini ise 2020 yılında Sabadell ile imzaladı. Ardından kiralık olarak Granollers'in yolunu tutan Altimira, 2023 yılında Getafe'ye transfer oldu. Aynı sene içerisinde Real Betis'e geçen Sergi Altimira, kariyerine burada devam ediyor.

Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

SERGI ALTIMIRA İSTATİSTİKLERİ

Kariyerine İspanya'da devam eden ve burada toplam 158 maça çıkan Sergi Altimira, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Defansif özellikleriyle rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Altimira'nın 4'te asisti bulunuyor.

Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Altimira piyasa değeri

SERGI ALTIMIRA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Sergi Altimira piyasa değeri 20 milyon euro.

