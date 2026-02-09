CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Pazartesi günü Kadir Has Stadyumu’nda Kocaelispor’u konuk edecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:04
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor - Kocaelispor maçını takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligin alt ve orta sıralarını yakından ilgilendiren mücadele, futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Zecorner Kayserispor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma büyük ilgi görüyor. Ligde sondan ikinci sırada yer alan Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Kayserispor-Kocaelispor maçının canlı yayın saati ve kanal bilgilerini öğrenmek için arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı canlı yayın bilgileri haberimizde...

ZECORNER KAYSERİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Kocaelispor karşılaşması, RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

KOCAELİSPOR'UN LİG PERFORMANSI

Konuk ekip Kocaelispor, ligde geride kalan haftalarda topladığı 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip, son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederek istikrarsız bir grafik çizdi.

KAYSERİSPOR KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Ev sahibi Zecorner Kayserispor, oynadığı 20 maç sonunda 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Küme düşme hattında yer alan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde alacağı puanlarla ligde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kocaelispor'da kaleci Jovanovic, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca Karol Linetty, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

SELÇUK İNAN KULÜBEDE OLAMAYACAK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kayserispor maçında takımının başında sahaya çıkamayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Branet, Katongo, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Makarov, Cardoso, Onugkha.

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Agyei, Petkovic.

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı"
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri 10:47
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! 10:46
Göztepe’den Avrupa hedefi! Göztepe’den Avrupa hedefi! 10:45
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba... Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba... 10:26
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları! Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları! 10:24
atletizmde uluslararası başarı! atletizmde uluslararası başarı! 10:13
Daha Eski
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları 10:04
Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! 09:57
Kayserispor’da 4 eksik var! Kayserispor’da 4 eksik var! 09:48
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! 09:42
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? 09:31
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:13