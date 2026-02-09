CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki kritik mücadele, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri ve detayları FOTOMAÇ.com'da...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 12:43 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 12:52
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle...

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle aramaları, karşılaşma öncesinde zirve yaptı. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak kritik mücadelede Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maç saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler hakkında detaylı bilgi arıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin sahaya çıkıp çıkmayacağı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararına bağlı olacak. İşte FB Gençlerbirliği maçı detayları...

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

👉CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN 👈

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: EDERSON, SEMEDO, ÇAĞLAR, OOSTERWOLDE, MERT MÜLDÜR, İSMAİL, GUENDOUZİ, NENE, ASENSIO, KEREM, TALISCA

Gençlerbirliği: ERHAN, PEREIRA, GOUTAS, THALISSON, HANOUSEK, BASHIRU, OĞULCAN, TONGYA, VARESANOVIC, ONYEKURU, KOITA

Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı

Gençlerbirliği maç günü paylaşımı

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Gençlerbirliği, ligde son maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek haftaya 22 puanla giriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Ancak başkent temsilcisi, deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi ve dış sahada yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin deplasmandaki tek galibiyeti, 9. haftada Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla geldi.

96. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 16 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif!
G.Saray'dan Icardi için flaş karar!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van der Wiel'den gündem olan itiraf! Van der Wiel'den gündem olan itiraf! 12:49
Kadıköy'de kritik maç! Kadıköy'de kritik maç! 12:42
İşte F.Bahçe maçının VAR heyeti! İşte F.Bahçe maçının VAR heyeti! 12:07
Furkan Akar'ın hedefi! Furkan Akar'ın hedefi! 12:07
G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif! G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif! 12:04
Atalanta BC-US Cremonese maçı bilgileri! Atalanta BC-US Cremonese maçı bilgileri! 11:52
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi için flaş karar! G.Saray'dan Icardi için flaş karar! 11:49
Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Trabzonspor evinde yıkılmıyor! 11:47
Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:35
NBA'de Knicks kazandı! NBA'de Knicks kazandı! 10:59
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri 10:47
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! 10:46