Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Jhon Duran ile yollarını resmen ayırdı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Jhon Duran ile yollarını resmen ayırdı! İşte yeni takımı

RUS ekibi Zenit’in, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurmasının ardından Sarı-lacivertli kulüpten ayrılık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 17:19
Fenerbahçe Jhon Duran ile yollarını resmen ayırdı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü oyuncu Jhon Duran'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

F.BAHÇE AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

DURAN'IN YENİ ADRESİ RUSYA

Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:

