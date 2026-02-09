CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
HYROX 13-14 Şubat'ta İstanbul'da

HYROX 13-14 Şubat'ta İstanbul'da

Dünya genelinde milyonlarca katılımcıya ulaşan HYROX, 13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimini, iki gün boyunca bir arada sunacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 17:29
HYROX 13-14 Şubat'ta İstanbul'da

Koşu ve fonksiyonel fitness'ı tek bir yarış formatında buluşturan HYROX, 13-14 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de gerçekleşecek organizasyonuyla küresel fitness takvimine İstanbul'u ekleyecek. PUMA ise 2024-25 sezonunda 74 etkinlikte 650 binin üzerinde katılımcıya ulaşan ve 2025-26 sezonunda da 100'ün üzerinde etkinlikte yaklaşık 1,3 milyon katılımcıyı bir araya getirmeye hazırlanan HYROX'un İstanbul ayağında ana sponsor olarak konumlanıyor.

HYROX, bugün küresel ölçekte en hızlı büyüyen hybrid spor formatları arasında yer alırken, İstanbul yarışı da bu küresel yapının standartlarıyla, tüm şehirlerle birebir karşılaştırılabilir bir yarış deneyimi sunacak.

İstanbul parkurunda elde edilen süreler; Berlin, Londra, Paris ve New York gibi HYROX şehirleriyle aynı sistem üzerinden ölçümlenecek. Böylece sporcular, performanslarını küresel ölçekte doğrudan kıyaslama imkânı bulacak.

Seyirlik ve yüksek tempolu bir hybrid yarış

1'er kilometrelik 8 koşu etabı ve 8 fonksiyonel egzersiz istasyonundan oluşan HYROX formatı; dayanıklılık, güç ve zihinsel sağlamlığı aynı parkurda test ediyor. Skierg, kızak itme-çekme, kürek ve ağırlık taşıma gibi etaplarla şekillenen yarış kurgusu, hybrid sporu izleyiciyle iç içe, yüksek tempolu bir deneyime dönüştürüyor.

HYROX İstanbul, tüm dünyadaki yarışlarda olduğu gibi kapalı alanda, tek mekânda ve kesintisiz izlenebilir bir parkur düzeninde gerçekleşecek. Bu yapı sayesinde izleyiciler, starttan finiş çizgisine kadar tüm yarışı aynı anda takip edebilecek.

Etkinlik; Open, Pro, Çiftler ve Bayrak Yarışı Takımları kategorileriyle bireysel sporculardan spor salonlarına, kurumsal ekiplerden arkadaş gruplarına kadar geniş bir katılımcı profiline hitap ediyor. Küresel verilere göre katılımcıların yüzde 98'inden fazlasının parkuru tamamlaması, HYROX'u erişilebilirliği yüksek bir yarış formatı haline getiriyor.

Organizasyon, iki gün süren bir fitness festivali atmosferi de sunuyor. PUMA'nın deneyim alanı, fitness ve wellness odaklı aktivasyonlar, DJ performansları ve etkileşimli deneyimler, HYROX İstanbul'u yüksek enerjili bir şehir etkinliğine dönüştürüyor.

HYROX'un global partnerlerinden biri olan PUMA, hybrid yarış formatına özel geliştirdiği performans ürünleriyle sahadaki deneyime katkı sağlıyor. Sekiz kilometrelik koşu etapları ile fonksiyonel istasyonlar arasında sürekli geçiş gerektiren parkur yapısı, ayakkabıdan hız, stabilite ve zemin tutuşunu aynı anda talep ediyor. Bu ihtiyaçlara yönelik geliştirilen PUMA x HYROX Nitro modelleri, yarışın teknik gereksinimlerine cevap veren performans çözümleri arasında yer alıyor.

