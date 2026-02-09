CANLI SKOR ANA SAYFA
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'den Victor Osimhen itirafı! "Turnuvayı sakat oynadı"

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle katıldığı programda Victor Osimhen'in sakatlığı ve Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:07
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, After Foot RMC'ye verdiği röportajda Victor Osimhen için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in turnuvayı sakat bir şekilde oynadığını söyleyen Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, "Victor Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır. Vatanseverlik onun kanında var. Osimhen bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

LOOKMAN VE OSIMHEN TARTIŞMASI HAKKINDA

"Lookman ile Osimhen, sahada bir tartışma yaşadı. Sinirler gerildi ve küçük bir çatışma yaşandı ama bunlar, soyunma odası hayatının bir parçası. Maçın sonunda Victor hala gergindi; sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleştikten sonra tanıdığımız Victor'a geri döndü. Cezayir maçında oynayacağına hiç şüphemiz yoktu. Soyunma odasında olanlar orada kalır. Benim müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüklerinde kendi aralarında konuştular ve her şey bitti." dedi.


