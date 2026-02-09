CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERLERİ - Domenico Tedesco'dan Kante sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:32 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:36
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco takımdan kazanmak için her şeyi yapmalarını beklediğini söyledi.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Domenico Tedesco: "Öncelikle takıma galip gelmesi için yardım etmelerini bekliyorum. Günün sonunda sonuç önemli. Orta saha tabii ki çok önemli oyunu kontrol etmek için. Topu tekrar kazanmak için çok önemli. Gençlerbirliği'nin son 11 maçında 1 mağlubiyetleri var. Zorlu olacak. Benim takımımdan beklediğim, kazanmak için her şeyi yapmaları." dedi.

KANTE HAKKINDA

Domenico Tedesco: "Çok açık birisi. Odağı çok yüksek. Hem dün hem de bugün kendisini çok odaklanmış gördüm. En büyük güçlerinden birisi. İki antrenman yapma imkanımız oldu kendisiyle. İlk izlenimlerimiz çok iyi. Çok iyi birisi. Onun takımda olmasından mutluyuz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son Dakika
