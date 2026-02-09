CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal-Espanyol MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Espanyol MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Villarreal ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek isteyen Marcelino ve öğrencileri, güçlü rakibini mağlup ederek 45 puana yükselmeyi hedefliyor. Rakibi gibi kötü bir dönemden geçen Manolo Gonzalez ve ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak 37 puana çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 18:25
Villarreal-Espanyol MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 23. hafta heyecanı Villarreal ile Espanyol arasındaki mücadeleyle sürecek. Sahasında çıkış arayan Marcelino yönetimindeki Villarreal, taraftarı önünde kazanarak kötü seriyi sonlandırmayı ve puanını 45'e yükseltmeyi amaçlıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Espanyol cephesi ise Manolo Gonzalez önderliğinde zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp 37 puana ulaşmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 23. haftada oynanacak Villarreal-Espanyol maçı 9 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

