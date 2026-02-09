Villarreal-Espanyol MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 23. hafta heyecanı Villarreal ile Espanyol arasındaki mücadeleyle sürecek. Sahasında çıkış arayan Marcelino yönetimindeki Villarreal, taraftarı önünde kazanarak kötü seriyi sonlandırmayı ve puanını 45'e yükseltmeyi amaçlıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Espanyol cephesi ise Manolo Gonzalez önderliğinde zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp 37 puana ulaşmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 23. haftada oynanacak Villarreal-Espanyol maçı 9 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.