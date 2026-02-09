CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı!

Özbelsan Sivasspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:58
Özbelsan Sivasspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI
Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı"
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Netanyahu panikledi! İran'la diplomasi yürüten Trump’la görüşmeyi erkene aldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-F.Bahçe maçı öncesi taraftar kararı! Trabzonspor-F.Bahçe maçı öncesi taraftar kararı! 19:51
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 19:47
Tedesco'dan Kante sözleri! Tedesco'dan Kante sözleri! 19:32
Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" 19:07
Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı! Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı! 18:57
Villarreal-Espanyol maçı detayları Villarreal-Espanyol maçı detayları 18:25
Daha Eski
RAMS Başakşehir transferi açıkladı! RAMS Başakşehir transferi açıkladı! 18:13
Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI 17:57
F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI 17:46
F.Bahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri 17:44
HYROX İstanbul'da gerçekleşecek HYROX İstanbul'da gerçekleşecek 17:29
TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! 16:36