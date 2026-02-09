Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye veda paylaşımı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran sarı lacivertli kulüp için veda paylaşımı yaptı.

Jhon Duran'ın veda paylaşımı.

Fenerbahçe yönetimine ve kulüpte emeği geçen herkese, bu formayı giyme fırsatını bana verdikleri için içtenlikle teşekkür ederim.

Her ne kadar kulüpteki sürecim istediğim gibi geçmemiş olsa da, Fenerbahçe'ye ve bu büyük kulübün tarihine duyduğum saygıyla ayrılıyorum.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrıca teşekkür etmek isterim. Tutkunuz ve kulübünüze olan bağlılığınız gerçekten eşsiz. Sizin önünüzde oynamak kariyerimde unutulmaz bir deneyim oldu.

Fenerbahçe'ye gelecek için başarılar diliyorum. Benim için ise şimdi, kariyerimin bir sonraki bölümü için motivasyon ve kararlılıkla yoluma devam etme zamanı.

Saygılarımla.