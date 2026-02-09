Nelson Semedo'dan Trabzonspor maçı sözleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 22:15
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Tek düşüncemiz bugünkü maçtı. Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz. İlk yarıda bana göre iyi bir oyun oynadık ve 3 gol attık. Rakibimize de şans tanımadık. Onlar da iyi bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Kolay görünebilir ama öyle değil çünkü biz iyiydik. Herkes iyi iş çıkardı ve şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz."

