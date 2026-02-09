CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Kaleye ne kadar yakın olursam...

Kerem Aktürkoğlu: Kaleye ne kadar yakın olursam...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 22:32
Kerem Aktürkoğlu: Kaleye ne kadar yakın olursam...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

"Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz."

"Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum."

Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri!
F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Netanyahu panikledi! İran'la diplomasi yürüten Trump’la görüşmeyi erkene aldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Fenerbahçe VAR'dan penaltı kazandı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri! İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri! 22:20
Semedo'dan Trabzonspor maçı sözleri! Semedo'dan Trabzonspor maçı sözleri! 22:14
Erzurumspor FK Sakarya'dan galibiyetle döndü! Erzurumspor FK Sakarya'dan galibiyetle döndü! 22:14
F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu 21:56
F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti! F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti! 21:55
Sidiki Cherif siftah yaptı! Sidiki Cherif siftah yaptı! 21:54
Daha Eski
Jhon Duran'dan F.Bahçe'ye veda paylaşımı! Jhon Duran'dan F.Bahçe'ye veda paylaşımı! 21:51
Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! 21:07
Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 20:43
Fenerbahçe VAR'dan penaltı kazandı! İşte o pozisyon Fenerbahçe VAR'dan penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:22
F.Bahçe tribünlerinden renkli görüntüler! F.Bahçe tribünlerinden renkli görüntüler! 20:16
Kadıköy'de N'Golo Kante'ye sevgi seli Kadıköy'de N'Golo Kante'ye sevgi seli 20:13