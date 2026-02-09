CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 22:26
Domenico Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Soru: N'Golo Kante'yi nasıl buldunuz?

Domenico Tedesco: İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum.

"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz."

"Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."

