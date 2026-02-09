Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

İsmail Yüksek: "Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz. İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum." dedi.