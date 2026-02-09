CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 22:20
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

İsmail Yüksek: "Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz. İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum." dedi.

F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti!
F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Netanyahu panikledi! İran'la diplomasi yürüten Trump’la görüşmeyi erkene aldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Gaziantep FK 10 kişiyle kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jhon Duran'dan F.Bahçe'ye veda paylaşımı! Jhon Duran'dan F.Bahçe'ye veda paylaşımı! 21:51
Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! 21:07
Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 20:43
Fenerbahçe VAR'dan penaltı kazandı! İşte o pozisyon Fenerbahçe VAR'dan penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:22
F.Bahçe tribünlerinden renkli görüntüler! F.Bahçe tribünlerinden renkli görüntüler! 20:16
Kadıköy'de N'Golo Kante'ye sevgi seli Kadıköy'de N'Golo Kante'ye sevgi seli 20:13
Daha Eski
Sivasspor'da ayrılık açıklandı! Sivasspor'da ayrılık açıklandı! 19:58
Trabzonspor-F.Bahçe maçı öncesi taraftar kararı! Trabzonspor-F.Bahçe maçı öncesi taraftar kararı! 19:51
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 19:47
Tedesco'dan Kante sözleri! Tedesco'dan Kante sözleri! 19:32
Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" 19:07
Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı! Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı! 18:57