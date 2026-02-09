Metin Diyadin: Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe’ye karşı oyuna sertlik katamadıklarını belirterek, ilk yarıda yenilen 3 golle birlikte maçın bittiğini söyledi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 22:39
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Beklediğimizin dışında Fenerbahçe adına baskılı bir oyun olmadı ama penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hata ve skoru bir anda 2-0'a getirdi. Sonrasında 3-0'a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak bizim biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
