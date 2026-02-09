CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Kaleye gitmedi...

Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Kaleye gitmedi...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği sahasında konuk etti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ünlü yaptığı hareketle tribünlerden alkış topladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 21:07
Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Kaleye gitmedi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelede bir fair-play örneği yaşandı.

Gençlerbirliği'nde forma giyen Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü.

Ellerini kaldıran ve kaleye gitmeyen Oğulcan'ın bu hareketi Kadıköy'ü dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı.

İşte o anlar...

