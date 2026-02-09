Gaziantep FK evinde Kasımpaşa karşısında 10 kişiyle kazandı! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Kırmızı-siyahlılar 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmasını bildi.
Gaziantep FK'nın galibiyet golleri 24. dakikada Kacper Kozlowski ve 36. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 16. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Öte yandan Gaziantep FK'da Drissa Camara 42. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 28 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Gaziantep FK ligin 22. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.