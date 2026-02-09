Sadettin Saran'dan Kante yanıtı!

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 , 22:43 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 , 22:50

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği'ni Kadıköy'de 3-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Hakemlerle ilgili konuşmadıklarını dile getiren Saran, Kante ile ilgili soruyu da yanıtladı. İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları: "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı. Seçilmeden önce de seçimi kazandığımızda da söyledik. En iyi takım, en iyi hoca en iyi oyuncu bizimki. Bizim amacımız bir aile ortamı yaratıp Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağız dedik. Bugün takımımız mücadeleci bir takım. Transferleri de hep birlikte yaptık. Tekmeye kafa sokan bir takım, bir aile ortamı yaratacağız dedik bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili bir şey söylüyorum ne de takımımızın dışındaki konularla ilgileniyoruz. Bizim işimiz, gücümüz sahada. Biz onlara odaklıyız. Bizi ilgilendiren konu, sahamızdaki mücadelemiz." Soru: Kante'yi nasıl buldunuz? Saran: İyi buldum.