Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarları alınmayacak!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarları alınmayacak!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı lacivertli takımın taraftarları alınmayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:51
Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarları alınmayacak!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

