CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Başkent ekibi ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:05
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Zirve yarışında takibini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler evinde kazanmak için sahaya çıkıyor. Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak istiyor.

YENİ TRANSFER SAHADA!

F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante ilk kez sarı lacivertli formayı giyme heyecanı yaşayacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Metehan, Tongya, Göktan, Koita.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Gençlerbirliği, ligde son maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek haftaya 22 puanla giriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Ancak başkent temsilcisi, deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi ve dış sahada yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin deplasmandaki tek galibiyeti, 9. haftada Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla geldi.

96. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 16 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı!
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
AK Parti’den CHP’ye ağır eleştiri: Depremi istismar eden siyaset iflas etti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı!
G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal-Espanyol maçı detayları Villarreal-Espanyol maçı detayları 18:25
RAMS Başakşehir transferi açıkladı! RAMS Başakşehir transferi açıkladı! 18:13
F.Bahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri 17:44
HYROX İstanbul'da gerçekleşecek HYROX İstanbul'da gerçekleşecek 17:29
TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! 16:36
Bodrum FK seriye bağladı! Bodrum FK seriye bağladı! 16:22
Daha Eski
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 16:06
Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! 15:41
Güreş milli takımının hedefi! Güreş milli takımının hedefi! 15:33
Göztepe'de puan sevinci! Göztepe'de puan sevinci! 15:18
G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! 15:17
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları 15:05