Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Zirve yarışında takibini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler evinde kazanmak için sahaya çıkıyor. Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak istiyor.

YENİ TRANSFER SAHADA!

F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante ilk kez sarı lacivertli formayı giyme heyecanı yaşayacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Metehan, Tongya, Göktan, Koita.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Gençlerbirliği, ligde son maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek haftaya 22 puanla giriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Ancak başkent temsilcisi, deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi ve dış sahada yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin deplasmandaki tek galibiyeti, 9. haftada Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla geldi.

96. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 16 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.