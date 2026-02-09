CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 19:43
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK : Zafer, Nazım, Tayyip Talha, Mujakic, Kevin, Ogün, Maxim, Kozlowski, Camara, Lungoy, Bayo

Kasımpaşa : Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Mortadha, Andri, Kerem, İrfan, Benek, Jim Allevinah, Cenk Tosun.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Kasımpaşa karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK SON DURUM VE PERFORMANS

Gaziantep FK, ligde geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Bu süreçte galibiyet alamayan Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde yeniden çıkış arıyor.

KASIMPAŞA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi, ligdeki olumsuz gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine gitti ancak beklenen çıkışı henüz yakalayamadı. Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı 6 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, bu süreçte yalnızca 3 beraberlik elde edebildi.

