Adı Fenerbahçe ile anılan Nkunku'dan flaş transfer itirafı!
Kış transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin yapmış olduğu son itiraflar gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:03
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede ilk kez Kadıköy'de forma terletti.
Fransız yıldız ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 62. dakikada oyundan alındı.
Sarı-lacivertli tribünlerden yıldız isim için maçın büyük bölümünde sevgi dolu tezahüratlar yapıldı.
Kanarya'da transferi sabırsızlıkla beklenen isimlerden birisi de Christopher Nkunku olmuştu.
Milan'dan ayrılmayan Fransız golcü yapmış olduğu son açıklamalar ile yeniden gündem oldu.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre futbolcu açıklamasında, "Ocak ayında Milan'dan ayrılmayı asla düşünmedim.
Allegri bana gülümsememi söyledi ve haklıydı." ifadelerine yer verdi.
