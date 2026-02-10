CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da forma rekabeti kızıştı! Yıldız ismin kanattaki yeri garanti

Galatasaray'da forma rekabeti kızıştı! Yıldız ismin kanattaki yeri garanti

Galatasaray'da Noa Lang'ın transferiyle birlikte bir taşla iki kuş vuruldu. Hollandalı yıldızın gelişi kanattaki forma rekabetini kızıştırdı. Yunus Akgün ve Barış Alper'in performansı artarken Leroy Sane ise formanın 1 numaralı favorisi konumunda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 06:50
Galatasaray'da forma rekabeti kızıştı! Yıldız ismin kanattaki yeri garanti

Devre arasında Beşiktaş, Benfica ve Club Brugge'den teklif alan Noa Lang, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez kalitesini gösteren Lang, forma rekabetine girdiği Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün vites yükseltmesini sağladı. Hollandalı, performansı ile Rize deplasmanında farkını gösterirken hem Yunus hem de Barış, forma savaşında işin zor olduğunu anladı ve geçtiğimiz haftalara göre daha iyi oynadı. Rize deplasmanında 1 gol 1 asist kaydeden Barış Alper Yılmaz, bu sezon 8 gol-9 asiste ulaştı.

BARIŞ ALPER REKORA DOĞRU

Geçen sezonu 14 gol-5 asistle tamamlayan Barış Alper, skora etki olarak kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Sabah'ta yer alan habere göre, sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin ise yeri garanti. Alman futbolcu, geri döndüğü zaman ilk 11'deki formasını alacak.

