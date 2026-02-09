Domenico Tedesco'dan 21 maçlık namağlup seri yorumu: Maşallah!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Sarı lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini Talisca ve Kerem'in (2) golleriyle mağlup ederken 21 maçlık namağlup serisi yakaladı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen bu 21 maçlık namağlup serisiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Maşallah, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İstatistikler tabii ki iyidir ama sezon sonu geldiğinde ne olduğu önemlidir. Odaklanmış bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz.

