Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco'dan 21 maçlık namağlup seri yorumu: Maşallah!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli ekibin yenilmezlik serisi ile ilgili "Maşallah" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 00:38 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 00:40
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Sarı lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini Talisca ve Kerem'in (2) golleriyle mağlup ederken 21 maçlık namağlup serisi yakaladı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen bu 21 maçlık namağlup serisiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Maşallah, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İstatistikler tabii ki iyidir ama sezon sonu geldiğinde ne olduğu önemlidir. Odaklanmış bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz.

— Sabah Spor (@sabahspor) February 9, 2026

DİĞER
SON DAKİKA
