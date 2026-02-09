CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zeki Çelik'li Roma evinde Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi!

Zeki Çelik'li Roma evinde Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 00:45
Zeki Çelik'li Roma evinde Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 65. dakikalarda Donyell Malen kaydetti. Roma'da ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, 2. golde asisti yapan isim oldu. Cagliari'de maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 73. dakikada yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Roma 5. sıradaki yerini korudu.

28 puanda kalan Cagliari ise haftayı 12. sırada tamamladı.

Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri!
Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Zeynep Güneş'e destek telefonu
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti!
SON DAKİKA
