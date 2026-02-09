Zeki Çelik'li Roma evinde Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 65. dakikalarda Donyell Malen kaydetti. Roma'da ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, 2. golde asisti yapan isim oldu. Cagliari'de maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 73. dakikada yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Roma 5. sıradaki yerini korudu.

28 puanda kalan Cagliari ise haftayı 12. sırada tamamladı.