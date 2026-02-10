Milli Sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz'den uluslararası başarı!

Dünya Dart Federasyonu (WDF) organizasyonunda düzenlenen (Dutch Open Darts 2026) Açık Dart Turnuvası, Hollanda'nın Assen kentinde 05-08 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. 15 ülkeden toplam 400 sporcunun yarıştığı turnuvada ülkemizi temsil eden Denizlili Milli dart sporcuları Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, Çift Kadınlar kategorisinde yarışarak finalde Hollandalı rakiplerini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

ZEHRA GEMİ'DEN ÇİFTE BAŞARI

Başarılı sporcu Zehra Gemi, turnuvada "Bireysel Genç Kızlar" kategorisinde de önemli bir derece elde etti. Gemi, bu kategoride ikincilik kazanarak başarısını taçlandırdı. Dart Milli Takımlar Sorumlusu Yusufcan Korucu, elde edilen başarının Türk Sporu adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, sporcuların uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Başarıda emeği bulunan başta Milli Takım Antrenörü Murat Dirier olmak üzere federasyon yetkililerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.