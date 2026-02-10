CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Usta yazar Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 08:43
Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Anderson Talisca (p) kaydetti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 49'a yükseltirken, Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - PENALTI OLMADIĞINI ŞANSALAN DA BİLİYOR

Fenerbahçe oldukça iyi oynadığı ilk yarıdaki performansıyla maçı kazandı. İlk devre özellikle alışılmışın dışında çabuk ve öne doğru oynamayı başardı. Diğer bir husus, Kerem attığı iki golle de belki psikolojik durumunu toparlar diye düşünüyoruz.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Asensio, F.Bahçe'nin tartışmasız en yaratıcı futbolcusu… Kerem'e attığı pas mükemmel. İlk yarı bitiyor, ikinci devre başladığında birçok gösterge Gençlerbirliği lehine değişiverdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Tabii ki temponun düşmesi ve belki de skoru koruma iç güdüsüyle bu durum gelişti. Başkent ekibi golü de buldu, başka goller de bulabilirdi ama Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Haftaya oynanacak Trabzonspor gibi hayati maça zaiyat vermeden çıkacak.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Dün gece Türk hakemliğinin kara gecesiydi. F.Bahçe lehine verilen penaltı komik… İddia ediyorum gerek VAR hakemi gerekse Ali Şansalan ağır bir psikolojik baskıyla bu penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Oyuncular arası mesafe yakın. Top ayaklardan gidip geliyor ve G.Birliği oyuncusunun doğal konumdaki koluna çarpıyor, böyle penaltı olmaz.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

İşin kötüsü, Ali Şansalan da olmadığını biliyor. Oosterwolde'ye verilmeyen bir sarı kart verilse dün gece oyundan atılırdı. 'Düdüğümü bekle' dedi, Asensio vurdu, sarı kartı vermedi. Yazık hem de çok yazık. Dün geceki hakemler bir gün önceki Rize-Galatasaray maçının toplumsal pansumanını yaptılar.

Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener"
Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil"
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: Sosyal medyadan zehir satan 305 şüpheli yakalandı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin penaltısında karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı
Forma rekabeti kızıştı! Yıldız ismin kanattaki yeri garanti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil" Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil" 09:07
Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar" Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar" 08:42
Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener" Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener" 08:36
Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! 01:02
Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! 01:02
Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! 00:49
Daha Eski
Roma evinde Cagliari'yi mağlup etti! Roma evinde Cagliari'yi mağlup etti! 00:46
Roma evinde Cagliari'yi mağlup etti! Roma evinde Cagliari'yi mağlup etti! 00:44
Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! 00:37
Kante: Çok güzel bir karşılama oldu! Kante: Çok güzel bir karşılama oldu! 00:23
Kante: Çok güzel bir karşılama oldu! Kante: Çok güzel bir karşılama oldu! 00:23
Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri! Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri! 00:13