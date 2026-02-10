Ahmet Çakar Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Tabii ki temponun düşmesi ve belki de skoru koruma iç güdüsüyle bu durum gelişti. Başkent ekibi golü de buldu, başka goller de bulabilirdi ama Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Haftaya oynanacak Trabzonspor gibi hayati maça zaiyat vermeden çıkacak.