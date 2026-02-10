Ömer Üründül Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Gençlerbirliği tempolu ve atak başladı. Farkı da 2'ye indirdiler. Ondan sonra da arka arkaya tehlikeli hücum girişimleri gündeme geldi. Çünkü Asensio defans yapmıyor, Kante fizik olarak hiç hazır değil, Talisca da pres yapmıyor… Bütün iş takımın en başarılı ismi Guendouzi'nin üzerine bindi.

Nihayet Tedesco uyandı, İsmail-Kante değişikliğini yaptı. Sonra Asensio ve Talisca'yı çıkarıp Fred'i de alınca, orta sahada Fred-İsmail-Guendouzi üçlüsü hem takım savunmasını güvence altına aldı hem de tekrar Fenerbahçe'nin etkili atakları başlamış oldu.