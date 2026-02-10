CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek kritik Trabzonspor maçı öncesi hata yapmadı. Usta yazar Ömer Üründül, karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 09:17
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Anderson Talisca (p) kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 49'a yükseltirken, Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

ÖMER ÜRÜNDÜL - GUENDOUZI TAM BİR PROFESYONEL

Gençlerbirliği zor deplasmanda 'Açık oynayayım, önde pres yapayım' felsefesiyle maça başlayınca Fenerbahçe'ye elverişli bir ortam doğdu. Biraz hareketlendiler ve 17 dakikaya 3 gol sığdırdılar. Devre bu şekilde bitti.

İkinci yarıda Gençlerbirliği tempolu ve atak başladı. Farkı da 2'ye indirdiler. Ondan sonra da arka arkaya tehlikeli hücum girişimleri gündeme geldi. Çünkü Asensio defans yapmıyor, Kante fizik olarak hiç hazır değil, Talisca da pres yapmıyor… Bütün iş takımın en başarılı ismi Guendouzi'nin üzerine bindi.

Nihayet Tedesco uyandı, İsmail-Kante değişikliğini yaptı. Sonra Asensio ve Talisca'yı çıkarıp Fred'i de alınca, orta sahada Fred-İsmail-Guendouzi üçlüsü hem takım savunmasını güvence altına aldı hem de tekrar Fenerbahçe'nin etkili atakları başlamış oldu.

Sonuçta Fenerbahçe geceyi üç puanla kapattı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime… Kante adeta yürüyerek oynadı. Herhalde ısınma döneminde. Çünkü çok kariyerli ve önemli oyuncu. Kısa sürede gerçek gücünü gösterecektir.

Mert Müldür iyi çalıştı, Guendouzi gerçek bir profesyonel. Kerem attığı 2 golle moral kazandı. Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu… Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz.

Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem. Asensio'nun mükemmel asisti ve Oğulcan'ın fair-play'i takdir edilecek cinstendi. Dün gece verilen penaltı pozisyonunda dünyanın hiçbir yerinde VAR devreye girmez.

