Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Le Mans Sarthe Basket'e konuk olacak!

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Le Mans Sarthe Basket'e konuk olacak!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’nda Galatasaray MCT Technic, 4. hafta maçında Le Mans Sarthe Basket’e konuk olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:49
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Le Mans Sarthe Basket'e konuk olacak!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında 11 Şubat'ta deplasmanda Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle karşılaşacak.

Antares Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray MCT Technic, 5 puanla 2. basamakta yer alıyor. Oynadığı tüm maçları kazanan ev sahibi ekip ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransa temsilcisi 90-83 kazanmıştı.

