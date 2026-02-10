CANLI SKOR ANA SAYFA
Everton-Bournemouth maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Bournemouth maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de haftanın önemli buluşmasında Everton, kendi sahasında Bournemouth’u konuk ediyor. 37 puanla 8. sırada yer alan ve son 5 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa potasına göz kırpan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 34 puanla 11. basamakta bulunan ve geçtiğimiz hafta Aston Villa’dan puan koparan Bournemouth ise, deplasmanda rakibini yakalayarak ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmak niyetinde. Everton-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:59
Everton-Bournemouth maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hill Dickinson'daki Everton-Bournemouth karşılaşması, iki formda ekibin taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Everton, David Moyes yönetiminde ligin en disiplinli savunma hatlarından birine sahip olsa da, ayak bileğinden ameliyat olan yıldız isim Jack Grealish'in yokluğu hücumda kreatif bir boşluk yaratıyor. Konuk ekip Bournemouth tarafında ise Andoni Iraola, Ocak ayında transfer edilen ve ilk maçında golle tanışan 19 yaşındaki Brezilyalı Rayan'a güveniyor. Son 4 randevunun devre arasına golsüz girildiği bu rekabette, iki ekibin de 5 maçlık yenilmezlik serisini korumak istemesi temponun her geçen dakika artacağı bir mücadele vaat ediyor. İşte Everton-Bournemouth maçı detayları...

Everton-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki Everton-Bournemouth maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Hill Dickinson'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Everton-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Bournemouth maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Everton-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Rayan, Kroupi, Adli; Evanilson

Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor
Nkunku'dan flaş transfer itirafı!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
