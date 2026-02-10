CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Icardi'ye talip var! Başkan bizzat takipte

Icardi'ye talip var! Başkan bizzat takipte

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli golcü için son iddia ülkesinden geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 11:15
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün takımdan geleceği belirsizliğini koruyor.

Arjantinli forvet, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan deneyimli futbolcu, "Haziran ayına kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon var. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki santrforla ilgili son iddia Arjantin'den geldi.

REAL BETIS İSTİYOR

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Real Betis, yaz transfer döneminde Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.

RIQUELME YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Haberde Boca Juniors'ın da Real Betis forması giyen Arjantinli forvet Chimy Avila'yı transfer etmek istediği ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Arjantin ekibinin, Mauro Icardi'nin Real Betis'e transfer olması durumunda Chimy Avila'yı transfer etmenin kolaylaşacağını düşündüğü aktarıldı.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

