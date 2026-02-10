CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, yıldızını parlatmaya devam ediyor. İspanyol futbolcu, Gençlerbirliği maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı topuk asistiyle ülkesinde manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 11:43
Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Anderson Talisca kaydetti.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının en çok konuşulan isimlerinden biriyse Marco Asensio oldu.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında müthiş bir gol atan İspanyol yıldız, Başkent ekibiyle oynanan mücadelede takımının 2. golünde yaptığı şık asistle gündem oldu.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Tecrübeli oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golünde topuğuyla yaptığı asistle ülkesi İspanya'da manşetleri süsledi.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

AS, "Asensio, ne çılgınca bir şey yaptın!: Guti'nin reenkarnasyonu gibi hayatının asistini yaptı" başlığıyla yıldız futbolcunun asistini paylaştı.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Marca ise "Asensio, Kante'nin ilk maçında 'Guti tarzı' bir topuk pası verdi" başlığıyla İspanyol futbolcunun asistine yer verdi.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.

Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

İspanyol yıldız, 11 gol ve 8 asistlik performansıyla 19 gole doğrudan katkıda bulundu.

