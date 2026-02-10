Asensio'nın asisti İspanya'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, yıldızını parlatmaya devam ediyor. İspanyol futbolcu, Gençlerbirliği maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı topuk asistiyle ülkesinde manşetleri süsledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının en çok konuşulan isimlerinden biriyse Marco Asensio oldu.
Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında müthiş bir gol atan İspanyol yıldız, Başkent ekibiyle oynanan mücadelede takımının 2. golünde yaptığı şık asistle gündem oldu.
Tecrübeli oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golünde topuğuyla yaptığı asistle ülkesi İspanya'da manşetleri süsledi.
AS, "Asensio, ne çılgınca bir şey yaptın!: Guti'nin reenkarnasyonu gibi hayatının asistini yaptı" başlığıyla yıldız futbolcunun asistini paylaştı.
Marca ise "Asensio, Kante'nin ilk maçında 'Guti tarzı' bir topuk pası verdi" başlığıyla İspanyol futbolcunun asistine yer verdi.
Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.
İspanyol yıldız, 11 gol ve 8 asistlik performansıyla 19 gole doğrudan katkıda bulundu.
