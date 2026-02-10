CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği etkili performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öte yandan Brezilyalı yıldız, ülkesinde büyük bir üzüntüye yol açtı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:14
Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Sezona kötü bir giriş yapan ve Göztepe ile Corendon Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı yıldız, ilerleyen haftalarda yakaladığı yükselen ivmeyi sürdürüyor.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Kanarya, son olarak Gençlerbirliği maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Talisca ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması, Brezilya'da büyük bir üzüntüye yol açtı.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Bolavip'te yer alan habere göre; Flamengo'nun, Anderson Talisca'nın sözleşme durumunu yakından takip ediyordu.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Brezilya ekibinin, yıldız futbolcuyu yaz ayında potansiyel bir transfer hedefi olarak görüyordu ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin uzatması bu planları değiştirdi.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Flamengo'lu yöneticilerin, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Brezilya ekibinin, 32 yaşındaki yıldızın serbest kalması durumunda bir anlaşma yapma olasılığını değerlendirdiği ancak bu planın suya düştüğü aktarıldı.

Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 20 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

