Brezilya'da gündem Anderson Talisca! Hayal kırıklığına uğradılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği etkili performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öte yandan Brezilyalı yıldız, ülkesinde büyük bir üzüntüye yol açtı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Talisca ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması, Brezilya'da büyük bir üzüntüye yol açtı.
Bolavip'te yer alan habere göre; Flamengo'nun, Anderson Talisca'nın sözleşme durumunu yakından takip ediyordu.
Brezilya ekibinin, yıldız futbolcuyu yaz ayında potansiyel bir transfer hedefi olarak görüyordu ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin uzatması bu planları değiştirdi.
Flamengo'lu yöneticilerin, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.
Brezilya ekibinin, 32 yaşındaki yıldızın serbest kalması durumunda bir anlaşma yapma olasılığını değerlendirdiği ancak bu planın suya düştüğü aktarıldı.
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 20 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
