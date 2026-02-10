Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...
Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang kısa sürede gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Hollandalı yıldızın son olarak sarı-kırmızılı yönetimden o isteği gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:55
İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiren Lang, kariyer planını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.
Sosyal medyası ve kariyeri için özel fotoğrafçısı ile çalışan Hollandalı kanat oyuncusu, sezon sonunda bonservisinin alınmasını istiyor.
Öte yandan iki çocuğunun eşi de İstanbul'da kalıcı olarak oturacakları ev için araştırma yapmaya başladı.
Satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Noa Lang'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendi.
Noa Lang, Trendyol Süper Lig'de henüz iki müsabakada boy gösterirken sergilediği performans ile beğenileri topladı.
4-0 biten Zecorner Kayserispor maçında etkili oyununa rağmen skor katkısı sunamayan yetenekli futbolcu, Çaykur Rizespor mücadelesinde kaydettiği asist ile istatistiklerini saymaya başladı.
Lang, iki mücadeleye de ilk 11'de başladı ve maçın son yirmi dakikalık bölümüne kadar sahada kaldı.
