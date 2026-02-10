CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang kısa sürede gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Hollandalı yıldızın son olarak sarı-kırmızılı yönetimden o isteği gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:55
Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

PSV'den transfer olduğu Napoli'de sorunlar yaşayan Noa Lang, Galatasaray'da temiz bir sayfa açtı.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'la iyi bir iletişim kuran Hollandalı, kendisine duyulan güvene sergilediği performansla cevap verdi.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Sabah'ın haberine göre 26 yaşındaki yıldız oyuncu, İstanbul devine transferinin üzerinden henüz 1 ay bile geçmemişken kararını verdi.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiren Lang, kariyer planını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Sosyal medyası ve kariyeri için özel fotoğrafçısı ile çalışan Hollandalı kanat oyuncusu, sezon sonunda bonservisinin alınmasını istiyor.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Öte yandan iki çocuğunun eşi de İstanbul'da kalıcı olarak oturacakları ev için araştırma yapmaya başladı.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Noa Lang'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendi.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Noa Lang, Trendyol Süper Lig'de henüz iki müsabakada boy gösterirken sergilediği performans ile beğenileri topladı.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

4-0 biten Zecorner Kayserispor maçında etkili oyununa rağmen skor katkısı sunamayan yetenekli futbolcu, Çaykur Rizespor mücadelesinde kaydettiği asist ile istatistiklerini saymaya başladı.

Galatasaray'da Noa Lang'dan flaş karar! Gelir gelmez...

Lang, iki mücadeleye de ilk 11'de başladı ve maçın son yirmi dakikalık bölümüne kadar sahada kaldı.

