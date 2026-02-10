CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Leeds United maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Leeds United maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 26. haftanın önemli randevusunda Chelsea, sahasında Leeds United'ı ağırlıyor. 43 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasına girmek için gün sayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta, 29 puanla 16. basamakta bulunan ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Leeds United ise zorlu Londra deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek nefes almayı hedefliyor. Peki Chelsea-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:32
Chelsea-Leeds United maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge'deki Chelsea-Leeds United mücadelesi, iki takımın sezon sonu hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Chelsea, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi; Liam Rosenior'un öğrencileri özellikle iç sahada kurdukları baskıyla rakiplerine şans tanımıyor. Konuk ekip Leeds United tarafında ise Daniel Farke, savunma disiplinini ön planda tutarak rakibini durdurmanın hesaplarını yapıyor. Hücum hattında Dominic Calvert-Lewin gibi etkili bir silaha sahip olan Leeds, kontra ataklarla Chelsea savunmasını avlamaya çalışacak. İşte Chelsea-Leeds United maçı detayları...

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki Chelsea-Leeds United maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Leeds United maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-LEEDS UNITED MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; J Pedro

Leeds United: Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener"
Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: Sosyal medyadan zehir satan 305 şüpheli yakalandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Forma rekabeti kızıştı! Yıldız ismin kanattaki yeri garanti
Osimhen'in bonservisi belirlendi! Barça...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zecorner Kayserispor 10. kez kaybetti! Zecorner Kayserispor 10. kez kaybetti! 10:15
Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce... Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce... 10:13
Nkunku'dan flaş transfer itirafı! Nkunku'dan flaş transfer itirafı! 10:03
Türkiye şampiyonasında büyük başarı! Türkiye şampiyonasında büyük başarı! 09:49
F.Bahçe'nin penaltısında karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı F.Bahçe'nin penaltısında karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 09:31
Dartçılar Hollanda’da tarih yazdı! Dartçılar Hollanda’da tarih yazdı! 09:21
Daha Eski
Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil" Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil" 09:07
Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar" Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar" 08:42
Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener" Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener" 08:36
Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! 01:02
Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! 01:02
Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! 00:49