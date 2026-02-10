Chelsea-Leeds United maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge'deki Chelsea-Leeds United mücadelesi, iki takımın sezon sonu hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Chelsea, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi; Liam Rosenior'un öğrencileri özellikle iç sahada kurdukları baskıyla rakiplerine şans tanımıyor. Konuk ekip Leeds United tarafında ise Daniel Farke, savunma disiplinini ön planda tutarak rakibini durdurmanın hesaplarını yapıyor. Hücum hattında Dominic Calvert-Lewin gibi etkili bir silaha sahip olan Leeds, kontra ataklarla Chelsea savunmasını avlamaya çalışacak. İşte Chelsea-Leeds United maçı detayları...

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki Chelsea-Leeds United maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Leeds United maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-LEEDS UNITED MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; J Pedro

Leeds United: Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor