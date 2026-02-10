Sivasspor’da İsmet Taşdemir dönemi başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir’i getirdiğini resmen duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 16:16
Sivasspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu. Taşdemir için düzenlenen törene, Sivasspor Başkanı Burak Özçoban da katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Burak Özçoban, deneyimli bir teknik direktörle çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmet hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız" dedi.

1.5 yıllık sözleşmeye imza atan İsmet Taşdemir ise, "Sivasspor gibi köklü bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek" şeklinde konuştu. Taşdemir, kariyerinde Türk Telekom, Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Başkent Şafak FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediye, Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.

