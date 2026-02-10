Fenerbahçe'ye kötü haber! Sofyan Amrabat...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon çok sayıda futbolcusuyla vedalaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden birisi de Sofyan Amrabat olmuştu. İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Faslı futbolcu, La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralandı.
İspanyol ekibiyle gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren deneyimli orta saha oyuncusunun sezon sonunda bonservisiyle Real Betis'e transfer olacağı iddia edilmişti.
İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Ficherio kaynaklı habere göre; Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini almayacak.
Haberde Faslı futbolcunun yüksek maliyeti ve maaşının, oyuncu ayrılıklarına yol açmadan karşılanamayacağı için bu kararın alındığını belirtildi.
Ayrıca oyuncunun yaşının ilerlemesi ve kulübün mali durumu iyileştirmek adına gelecek vadeden isimlere yönelme kararı alması sebebiyle Amrabat transferinden vazgeçtiği aktarıldı.
Sofyan Amrabat bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta skor katkısı üretemedi.
