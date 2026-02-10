Fenerbahçe'ye kötü haber! Sofyan Amrabat...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon çok sayıda futbolcusuyla vedalaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden birisi de Sofyan Amrabat olmuştu. İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 14:52
Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında ses getirdi.

Çok sayıda dünya yıldızını takıma kazandıran sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu.

Faslı futbolcu, La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralandı.

İspanyol ekibiyle gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren deneyimli orta saha oyuncusunun sezon sonunda bonservisiyle Real Betis'e transfer olacağı iddia edilmişti.

İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ficherio kaynaklı habere göre; Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini almayacak.

Haberde Faslı futbolcunun yüksek maliyeti ve maaşının, oyuncu ayrılıklarına yol açmadan karşılanamayacağı için bu kararın alındığını belirtildi.

Ayrıca oyuncunun yaşının ilerlemesi ve kulübün mali durumu iyileştirmek adına gelecek vadeden isimlere yönelme kararı alması sebebiyle Amrabat transferinden vazgeçtiği aktarıldı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
