Zenit'ten Jhon Duran transferi için flaş açıklama!
Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılarak Rus ekibi Zenit ile anlaşan Jhon Duran ile ilgili dikkat haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Zenit'ten futbolcu ile ilgili yapılan o açıklamalar gündem oldu. İşte haberin detayları...
Jhon Duran son olarak transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Duran, Zenit tercihi hakkında, "Farklı seçeneklerim vardı ama kulüp temsilcileri ve Wilmar Barrios (Zenit'in Kolombiyalı orta saha futbolcusu) görüştükten sonra Zenit'e transfer olmaya karar verdim." dedi.
Jhon Duran açıklamalarının devamında "Bana Zenit'in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit'te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kolombiyalı yıldız Rusya'daki hedefleri hakkında ise, "Her futbolcu gibi, ben de her zaman bir numara olmak için çabalıyorum. Takımı şampiyonluğa ve diğer kupalara taşımak için elimden geleni yapacağım. Çok gol atmak ve takımın gelişmesine yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Konstantin Zyryanov ise Jhon Duran transferinin detayları hakkında, "Jhon Duran'ı transfer etme fırsatı ortaya çıktığında bunu değerlendirdik. Ancak görüşmeler kolay olmadı. Hem Fenerbahçe de hem de Al Nassr tarafında bazı küçük pürüzler vardı. Ama sonunda bir anlaşmaya varmamız iyi oldu." dedi.
Futbolcunun transfer detayları hakkında ise, "Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer alıyor ancak bu zorunlu değil. Bu nedenle Duran için sezon sonunda oturup bu konuyu görüşeceğiz. Al Nassr, Duran'ın maaşını ödeyecek. Böylece maliyeti bir miktar azaltmış olacağız." şeklinde açıklamalarını noktaladı.
Kolombiyalı futbolcu Fenerbahçe forması altında sezonun ilk yarısında 21 karşılaşmada süre aldı. Bu maçlarda 5 gol attı ve 3 kez asist yaptı.
