Domenico Tedesco Fenerbahçe'de zirveye çıktı! Kariyerinin en iyi dönemi



Fenerbahçe'ye sezonun ortasında gelen Domenico Tedesco, başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan çalıştırıcı 2.13 puan ortalamasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 06:50


Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu sezon elde ettiği başarılarla dikkatleri çekiyor. Başarılı teknik adam, göreve geldiğinde bu yana aldığı sonuçlar, oyuncularla iletişimi ve verdiği demeçlerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Yakaladığı istatistikler ve oynattığı futbol büyük alkış topladı. Takvim'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, kariyerinde en çok puan ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor. Tedesco, Fenerbahçe'de 31 maçta 2.13 puan ortalaması tutturdu. Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'de 38 maçta 1.87 puan ortalaması ile mücadele eden başarılı hoca, Rus ekibi Spartak Moskova'da ise 54 karşılaşmada 1.69 ortalama yakalamıştı. Kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmayı başaran Tedesco, Süper Lig'de 21 maç sonunda yoluna namağlup olarak devam ediyor.

