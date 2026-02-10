TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan temsilcisi Panionios'a konuk olduğu maçta ev sahibi takım taraftarının açtığı küfür ve hakaret içerikli pankartı kınadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 00:35
Siyah-beyazlı takım, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi. Maç öncesi Yunan taraftarlar, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlı taraftarlara küfür ve hakaret içeren ifadelerin yer aldığı pankart açtı.

TBF'den söz konusu pankartla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın, BKT Avrupa Kupası organizasyonu kapsamında Yunanistan'da Panionios ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun evrensel değerlerine, fair play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına açıkça aykırı olan bu tür eylemler, yalnızca kulüplerimizi değil; Türk sporunu, ülkemizin itibarını ve ortak insani değerleri hedef almaktadır. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak sporun birleştirici gücünü zedeleyen bu kabul edilemez tutumun karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyor; bu olayın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Bu vesileyle, söz konusu karşılaşmanın organizasyonundan sorumlu olan BKT Avrupa Kupası ve Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) tribün güvenliği, organizasyon standartları ve disiplin uygulamaları konusunda sorumluluk almaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemleri gecikmeksizin hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk kulüplerinin ve Türk sporunun uluslararası platformlarda maruz kaldığı her türlü ayrımcı, provokatif ve saygısız tutumun karşısında durmaya; sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."

Beşiktaş Yunanistan deplasmanında farklı kazandı!
Beşiktaş'tan Panionios taraftarlarının açtığı pankarta tepki

