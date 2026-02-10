CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Panionios taraftarlarının açtığı pankarta tepki

Beşiktaş'tan Panionios taraftarlarının açtığı pankarta tepki

Beşiktaş Kulübü, Yunan ekibi Panionios ile oynanan maçta tribünlerden açılan pankarta tepki mesajı paylaşıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 23:13 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 23:20
Beşiktaş'tan Panionios taraftarlarının açtığı pankarta tepki

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan ekibi Panionios ile oynadığı maçta tribünlerden açılan pankarta siyah-beyazlı kulüpten kınama ve tepki mesajı paylaşıldı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz. Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına Euroleague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

Beşiktaş Yunanistan deplasmanında farklı kazandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Zenit'ten Duran için flaş açıklama! "F.Bahçe..."
F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan yarın DEM parti heyetini kabul edecek
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Panionios taraftarlarının açtığı pankarta tepki Beşiktaş'tan Panionios taraftarlarının açtığı pankarta tepki 23:13
Beşiktaş Yunanistan deplasmanında farklı kazandı! Beşiktaş Yunanistan deplasmanında farklı kazandı! 23:09
Beşiktaş, EuroCup'ta şov yaptı: 40 sayı fark! Beşiktaş, EuroCup'ta şov yaptı: 40 sayı fark! 23:03
Brandon Ingram NBA All-Star kadrosuna dahil edildi! Brandon Ingram NBA All-Star kadrosuna dahil edildi! 22:00
Montella'dan Inter'e ziyaret! Hakan ile bir araya geldi Montella'dan Inter'e ziyaret! Hakan ile bir araya geldi 20:38
Derbi öncesi Fırtına'nın yıldızından kötü haber! Derbi öncesi Fırtına'nın yıldızından kötü haber! 20:26
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman? 20:18
Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması: Onu almazsak bu delilik olur! Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması: Onu almazsak bu delilik olur! 20:10
Var kayıtları açıklandı! İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda konuşulanlar Var kayıtları açıklandı! İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda konuşulanlar 20:06
F.Bahçe, Arjantinli kaleciyle yollarını ayırdığını açıkladı F.Bahçe, Arjantinli kaleciyle yollarını ayırdığını açıkladı 19:42
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Hindistan'ı tek golle geçti! Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Hindistan'ı tek golle geçti! 18:28
Panionios-Beşiktaş GAİN maçı detayları Panionios-Beşiktaş GAİN maçı detayları 18:05