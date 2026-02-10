Fenerbahçe, Arjantinli kaleciy Abigail Paola Chaves ile yollarını ayırdığını açıkladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe kadın futbol takımı Arjantinli kalecisi Abigail Paola Chaves ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 19:42
Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının Arjantinli kalecisi Abigail Paola Chaves'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'mızın formasını terleten Abigail Paola Chaves ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Chaves, Fenerbahçe formasıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3 maçta kaleyi korudu.

DİĞER
