Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması: Onu almazsak bu delilik olur!

İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin sportif direktörü Guido Angelozzi, Beşiktaş'tan kiraladıkları Semih Kılıçsoy hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 20:10
Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor.

Cagliari formasıyla 4 kez rakip fileleri havalandıran 20 yaşındaki golcü isim, sahadaki mücadelesiyle de göz dolduruyor.

Milli yıldızın son dönemdeki bu beğeni toplayan performansı ile ilgili Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'den flaş bir yorum geldi.

1 milyon euro bedel karşılığında kiraladıkları Semih Kılıçsoy hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Guido, Sky İtalya'ya verdiği röportajda şunları söyledi:

"ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

"Semih çok yetenekli bir oyuncu. Avrupa'da birçok kulüp onu yakından takip ediyor."

"ONU ALMAZSAK DELİLİK OLUR"

12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Semih'in takımdaki geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Guido, "Onu nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur" ifadelerini kullandı.

"40 MİLYON EURO'YA..."

Semih'in gelecekte bonservis bedelinin çok yükseleceğine inandığını da belirten Guido, "Çok klas goller attı. Eğer performansını bu şekilde sürdürürse piyasa değeri 40 milyon Euro'ya ulaşabilir" dedi.

